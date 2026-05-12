La Federazione Italiana Pallacanestro ha dato il via libera al trasferimento della squadra di Cremona a Roma, rendendo ufficiale il cambio di sede per la partecipazione alla Serie A nelle stagioni 2026-2027. La decisione riguarda il trasferimento della società, che si sposterà dalla città di origine alla capitale italiana. La squadra continuerà a competere nel massimo campionato nazionale di pallacanestro.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficialmente approvato il trasferimento di sede della Vanoli Cremona a Roma. Si tratta del passaggio ufficiale con il quale vengono messe nero su bianco le ragioni già emerse negli scorsi mesi. Nei fatti, è la cordata di Donnie Nelson, con Luka Doncic tra i soci, a riportare la Capitale in Serie A. Il tutto mentre, paradossalmente, la corsa al PalaEur se la sarebbe aggiudicata l’altro uomo in corsa, Paul Matiasic, con un’offerta esageratamente superiore per l’utilizzo dello storico impianto capitolino in attesa che venga varato il Centrale del Foro Italico in versione (anche) cestistica. Ad...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Cremona, la FIP approva il trasferimento a Roma per la Serie A 2026-2027

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