Basket | nasce il Roma Basket Club tra Serie A e NBA Europe

Un nuovo club di basket si sta formando, con l’obiettivo di partecipare sia alla Serie A che alla NBA Europe. La squadra deve ancora decidere i colori ufficiali, tra giallo e rosso o bianco e celeste. La scelta dell’allenatore che guiderà il debutto è ancora in fase di definizione. La società sta lavorando per completare le prime decisioni organizzative e di formazione.

? Punti chiave? In Breve Valerio Bianchini annuncia il debutto del Roma Basket Club per la Serie A e la nuova competizione Nba Europe. Il nuovo progetto per il basket nella Capitale prende forma con l’annuncio di Valerio Bianchini, che conferma la volontà di lanciare il Roma Basket Club per affrontare le sfide della Serie A e della futura Nba Europe. La nuova compagine punta a riportare la pallacanestro romana ai vertici nazionali e internazionali, con un modello che integra gestione americana e radici locali. Il gruppo di lavoro, guidato da figure esperte come Donnie Nelson, ha già individuato il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano come sede operativa, preferendolo ai progetti legati al PalaEur. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Spiegando: Forse ci sarà un suffisso, un nickname, come da tradizione americana. Ma siccome non vogliamo neppure fare un’americanata, può anche essere che rimanga solo Roma Basket Club, è allo studio. In ogni caso il 25 giugno ci sarà la presentazion x.com

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