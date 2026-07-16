Un giovane barista di 30 anni è stato trovato morto in casa dalla zia, che ha segnalato l’accaduto. È stata aperta un’indagine per chiarire le cause del decesso. La sorella ha scritto una dedica sui social, ricordandolo come una persona sensibile e sorridente nonostante le difficoltà. L’uomo lavorava come barista e aveva affrontato diverse sfide nella vita. La famiglia si è detta sconvolta dall’accaduto.

Tutti lo ricordano come un ragazzo sensibile, fragile ma sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante gli ostacoli e le avversità incontrate lungo il suo cammino. Il suo cuore si è fermato martedì pomeriggio. Francesco De Biasi, 30enne trevigiano, si trovava in camera sua, disteso a letto, nell’abitazione della zia in cui viveva da tempo. È stata proprio la parente a ritrovarne il corpo ormai esanime e a lanciare l’allarme al 118. Purtroppo medico e infermieri del Suem, intervenuti d’urgenza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sopraggiunto probabilmente alcune ore prima. La Procura di Treviso, con il pubblico ministero Gabriella Cama, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte del 30enne. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Barista di 30 anni trovato morto in casa dalla zia: aperta un'indagine. La dedica della sorella: «Ora vola libero. Ai nostri vecchietti ci penso io»

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