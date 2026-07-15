Trovato morto in casa a 30 anni aperta un’inchiesta | sequestrata una sostanza bianca nella camera

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel pomeriggio di martedì 14 luglio. Sul posto sono stati sequestrati una sostanza bianca e altri elementi. La polizia ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La salma è stata sottoposta a esame autoptico. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine.

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È avvolta dal mistero la morte di Francesco De Biasi, il 30enne trovato senza vita nel pomeriggio di martedì 14 luglio nella sua abitazione di San Pelajo, frazione di Treviso. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine, al momento senza indagati, ipotizzando il reato di “morte come conseguenza di altro delitto”. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’ autopsia. La scoperta del corpo. A trovare il giovane privo di vita è stata la zia, con la quale viveva. Francesco De Biasi si trovava nel letto della propria camera da letto e non dava più segni di vita. La donna ha immediatamente allertato il 118, ma all’arrivo del personale del Suem i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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