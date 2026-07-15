Trovato morto in casa a 30 anni aperta un’inchiesta | sequestrata una sostanza bianca nella camera

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel pomeriggio di martedì 14 luglio. Sul posto sono stati sequestrati una sostanza bianca e altri elementi. La polizia ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La salma è stata sottoposta a esame autoptico. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine.