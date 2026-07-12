Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua abitazione questa mattina a Castiglione d’Adda. La sorella ha scoperto il corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. È stata disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze.

Castiglione d’Adda (Lodi), 12 luglio 2026 – Trovato un uomo senza vita nella sua villetta, indagini in corso. Tragedia, a Castiglione d'Adda, nella mattinata di oggi 12 luglio 2026. La sorella di un anziano di 78 anni lo ha raggiunto a casa, in via Kennedy, alle sette e mezza, per una visita. Ma l'uomo era esanime nella sua villetta, deceduto probabilmente nelle ore precedenti, forse nella notte. Sul posto, oltre al soccorso sanitario, è intervenuto personale specializzato nei rilievi del caso e che fa parte del Nucleo Investigativo, della sezione operativa della Compagnia di Codogno. Presente anche il medico legale di Pavia. Gli accertamenti sono scattati perché sarebbero state trovate alcune tracce ematiche all’interno dell’abitazione, e non essendoci stati testimoni dell'accaduto non si vuole lasciare nulla al caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castiglione d'Adda, 78enne trovato morto in casa dalla sorella: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

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