Bari | nuove banchine portuali Salvini annuncia investimenti storici per la Puglia

Da napolipiu.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel porto di Bari, nel Molo Borbonico, è stato annunciato un progetto di investimento volto a migliorare le operazioni della Guardia Costiera e a rafforzare il ruolo del porto come centro strategico nel Sud Italia. La proposta prevede nuove banchine portuali e interventi mirati, con fondi pubblici e privati. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle attività portuali e aumentare la capacità di accoglienza e movimentazione delle merci.

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Investimenti Strategici per il Porto di Bari e la Guardia Costiera. BARI (ITALPRESS) – Oggi, nel Molo Borbonico del porto di Bari, è stato presentato un ambizioso progetto di investimento volto a potenziare le operazioni della Guardia Costiera e a rafforzare il ruolo di Bari come hub strategico del Mezzogiorno. L’intervento prevede l’espansione delle infrastrutture logistiche della Capitaneria di Porto, con la creazione di nuove banchine a servizio del Molo San Cataldo. Queste migliorie garantiranno una maggiore efficacia nelle attività di sicurezza della navigazione, ricerca e soccorso, monitoraggio del traffico marittimo e protezione ambientale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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