Rutte annuncia i nuovi investimenti della Nato | 40 miliardi contro i droni e addio agli storici Awacs

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato un investimento di 40 miliardi di euro da parte della Nato per rafforzare la difesa contro i droni e sostituire gli aeromobili Awacs. L'industria della difesa sarà al centro del vertice Nato di Ankara, con discussioni che riguardano anche la fine dell’uso storico degli aerei Awacs. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle minacce di droni e tecnologie avanzate nel settore militare.

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L'industria della difesa diventa il primo banco di prova del vertice Nato di Ankara. Ancora prima dell'avvio della sessione politica tra i capi di Stato e di governo, il Defence Industry Forum ha trasformato il summit in una vetrina delle nuove priorità strategiche dell'Alleanza: rafforzare la capacità produttiva, accelerare l'innovazione tecnologica e tradurre gli impegni di spesa in sistemi d'arma concreti. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato un pacchetto di investimenti che punta soprattutto su due fronti emersi con forza dai conflitti degli ultimi anni: la guerra dei droni e il rinnovamento delle capacità di sorveglianza aerea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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