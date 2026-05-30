Tap Puglia la Regione chiede nuove compensazioni e annuncia ricorso alla Corte Costituzionale
La Regione ha richiesto nuove compensazioni per il gasdotto Tap e ha annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale. Dopo cinque anni di attività, Tap ha definito la collaborazione in Puglia come un esempio di infrastruttura realizzata nel rispetto dell’ambiente. La richiesta di compensazioni aggiuntive deriva da accordi non ancora soddisfatti, mentre il ricorso mira a contestare eventuali decisioni giudiziarie sfavorevoli. La questione riguarda aspetti legati alle autorizzazioni e alle condizioni di esercizio dell’opera.
Dopo 5 anni di esercizio del gasdotto, Tap promuove la sinergia realizzata in Puglia come «modello per la costruzione di infrastrutture nel rispetto dell’ambiente». E la Regione riconosce pure il valore strategico cui l’opera sta assolvendo a beneficio di tutto il Paese. Ma, in vista dall’espansione della capacità di trasporto della condotta, il governo Decaro da un lato chiede nuove compensazioni e dall’altro annuncia ricorso contro il decreto 32 dell’11 marzo 2026 che esclude tale possibilità, come d’altra parte la multinazionale sembra per ora orientata a fare. Gli investitori Stretto nodo nel quadro di relazioni che la nuova giunta... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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