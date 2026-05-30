tap puglia la regione chiede nuove compensazioni e annuncia ricorso alla corte costituzionale

Notizia in breve

La Regione ha richiesto nuove compensazioni per il gasdotto Tap e ha annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale. Dopo cinque anni di attività, Tap ha definito la collaborazione in Puglia come un esempio di infrastruttura realizzata nel rispetto dell’ambiente. La richiesta di compensazioni aggiuntive deriva da accordi non ancora soddisfatti, mentre il ricorso mira a contestare eventuali decisioni giudiziarie sfavorevoli. La questione riguarda aspetti legati alle autorizzazioni e alle condizioni di esercizio dell’opera.