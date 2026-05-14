Tragedia nel quartiere Libertà di Bari | 64enne muore dopo malore per strada
Nella mattinata di oggi, un uomo di 64 anni è deceduto nel quartiere Libertà di Bari, in via Bavaro. Stando alle prime informazioni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore e raccogliere eventuali testimonianze. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per gli accertamenti necroscopici.
Un uomo di 64 anni è morto, questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, in via Bavaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto un malore mentre si trovava per la strada.In via Bavaro operatori del 118 e Polizia LocaleSul posto si sono recati gli operatori del 118 per prestare i. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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