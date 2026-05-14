Tragedia nel quartiere Libertà di Bari | 64enne muore dopo malore per strada

Nella mattinata di oggi, un uomo di 64 anni è deceduto nel quartiere Libertà di Bari, in via Bavaro. Stando alle prime informazioni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore e raccogliere eventuali testimonianze. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per gli accertamenti necroscopici.

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Un uomo di 64 anni è morto, questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, in via Bavaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto un malore mentre si trovava per la strada.In via Bavaro operatori del 118 e Polizia LocaleSul posto si sono recati gli operatori del 118 per prestare i. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bimbo di 3 anni muore dopo un malore in casa: tragedia nel VenezianoUna tragedia si è consumata nella serata di martedì 17 marzo, quando un bambino di tre anni è morto dopo aver accusato un improvviso malore nella... Leggi anche: Tragedia in via del Vespro, donna accusa un malore e muore in strada Argomenti più discussi: Codice Interno, Giacomo Olivieri torna libero dopo due anni e tre mesi: deve restare a Bari. In casa dalle 22 alle 6; Bari, condannati 12 militanti di CasaPound. Il sindaco Leccese: Sentenza storica oggi ha vinto la Repubblica. Bari, consumo di droga ordinario al Libertà: ecco il viavai con le dosi di crackA colpire è soprattutto il contesto: mentre l’uomo si prepara dietro la colonna, a pochi metri di distanza sfilano anziani con le buste della spesa strette tra le mani Accovacciato a terra, schiena ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nuova sparatoria al quartiere Libertà, gambizzato un 22enneLa Polizia indaga sulla nuova sparatoria che si è verificata a Bari nella notte tra il 14 e il 15 aprile nel quartiere Libertà, con un 22enne ferito a una gamba, il tutto pochi giorni dopo un altro ... rainews.it