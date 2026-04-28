Bari uomo sospeso nel vuoto all' ottavo piano | il salvataggio eroico di un vigile del fuoco fuori servizio

Nel tardo pomeriggio del 27 aprile, nei pressi della sede centrale dei vigili del fuoco di Bari, un uomo è stato visto all’esterno di un balcone all’ottavo piano, in una situazione di pericolo. Un vigile del fuoco fuori servizio si è immediatamente avvicinato e, senza esitazioni, ha lanciato un intervento di salvataggio. L’uomo è stato in seguito messo in salvo e condotto in sicurezza.