Bari uomo sospeso nel vuoto all' ottavo piano | il salvataggio eroico di un vigile del fuoco fuori servizio
Nel tardo pomeriggio del 27 aprile, nei pressi della sede centrale dei vigili del fuoco di Bari, un uomo è stato visto all’esterno di un balcone all’ottavo piano, in una situazione di pericolo. Un vigile del fuoco fuori servizio si è immediatamente avvicinato e, senza esitazioni, ha lanciato un intervento di salvataggio. L’uomo è stato in seguito messo in salvo e condotto in sicurezza.
Attimi di grande tensione nel tardo pomeriggio del 27 aprile nei pressi della sede centrale dei vigili del fuoco di Bari, dove un uomo è stato notato all’esterno di un balcone all’ottavo piano, in evidente difficoltà.A intervenire per primo è stato G.R., un vigile del fuoco libero dal servizio.🔗 Leggi su Baritoday.it
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