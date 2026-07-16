Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno annunciato di aspettare un figlio, rivelando anche il sesso e il soprannome scelto. La gravidanza era stata annunciata a maggio durante il Festival di Cannes, pochi mesi dopo un incidente nella loro villa sulle Hollywood Hills. La coppia, che ha 32 e 33 anni, non ha fornito ulteriori dettagli sul nome del bambino o sulla data prevista del parto.

Barbara Palvin (32 anni) e Dylan Sprouse (33) stanno per diventare genitori. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio sul red carpet del Festival di Cannes, qualche settimana dopo il grande spavento vissuto nella loro villa sulle Hollywood Hills. Ad aprile, infatti, un uomo si era introdotto nella proprietà. Un episodio che aveva inevitabilmente assunto un significato ancora più profondo dopo la notizia della dolce attesa. Lasciato alle spalle quel momento difficile, i due si sono mostrati sorridenti e sempre più complici sul red carpet della 79ª edizione, pronti a guardare con entusiasmo al futuro. Poche ore fa, Dylan Sprouse ha intrapreso anche una nuova avventura professionale, lanciando Wildmen, un podcast realizzato insieme al suo migliore amico, lo scrittore e regista Brendan Columbus. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Palvin e Dylan Sprouse rivelano il sesso del figlio in arrivo (e quale sarà il suo soprannome)

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Pregnant Barbara Palvin, Dylan Sprouse Reveal Sex of First Baby | E! News

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