Durante il Festival di Cannes, la modella ha mostrato per la prima volta il pancione, confermando così ufficialmente la gravidanza. Dopo settimane di voci non confermate, l’annuncio è arrivato con questa apparizione pubblica. La coppia, formata da un attore e una modella, non aveva ancora rivelato pubblicamente il lieto evento prima di questa occasione. La conferma della gravidanza è stata data attraverso questa uscita sul red carpet, attirando l’attenzione dei media e dei presenti.

Barbara e Dylan si sono conosciuti nel 2017 a un evento e hanno iniziato ufficialmente a frequentarsi nel 2018. A fare il primo passo fu lui: «Le ho scritto qualcosa tipo: “Ehi, non so se sei a New York per molto tempo, ma potremmo uscire se vuoi. Ecco il mio numero”. Non mi ha mandato messaggi per sei mesi», aveva raccontato Dylan Sprouse in un’intervista rilasciata a W Magazine. Aggiungendo: «Avevamo preso strade separate, poi lei mi ha contattato mentre stavo girando un film. Mi ha detto: “Ehi, sono a New York, ti va di fare un giro?”. Io le ho risposto: “Guarda, hai scelto il peggior momento possibile, Barbara, perché sarò in Cina per sei mesi”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano il loro primo figlio: l’annuncio della gravidanza sul red carpet del Festival di Cannes

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Dylan Sprouse & Barbara Palvin Speak Out After Intruder Incident

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