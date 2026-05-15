Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano il loro primo figlio | l’annuncio della gravidanza sul red carpet del Festival di Cannes
Durante il Festival di Cannes, la modella ha mostrato per la prima volta il pancione, confermando così ufficialmente la gravidanza. Dopo settimane di voci non confermate, l’annuncio è arrivato con questa apparizione pubblica. La coppia, formata da un attore e una modella, non aveva ancora rivelato pubblicamente il lieto evento prima di questa occasione. La conferma della gravidanza è stata data attraverso questa uscita sul red carpet, attirando l’attenzione dei media e dei presenti.
Barbara e Dylan si sono conosciuti nel 2017 a un evento e hanno iniziato ufficialmente a frequentarsi nel 2018. A fare il primo passo fu lui: «Le ho scritto qualcosa tipo: “Ehi, non so se sei a New York per molto tempo, ma potremmo uscire se vuoi. Ecco il mio numero”. Non mi ha mandato messaggi per sei mesi», aveva raccontato Dylan Sprouse in un’intervista rilasciata a W Magazine. Aggiungendo: «Avevamo preso strade separate, poi lei mi ha contattato mentre stavo girando un film. Mi ha detto: “Ehi, sono a New York, ti va di fare un giro?”. Io le ho risposto: “Guarda, hai scelto il peggior momento possibile, Barbara, perché sarò in Cina per sei mesi”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dylan Sprouse & Barbara Palvin Speak Out After Intruder Incident
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