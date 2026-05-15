Durante il festival di Cannes, la modella Barbara Palvin è apparsa con un pancione evidente, annunciando pubblicamente che lei e l’attore Dylan Sprouse stanno aspettando un bambino. La notizia è stata condivisa durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti alla manifestazione. La modella ha mostrato il suo ventre in modo naturale, senza ulteriori dettagli sul periodo della gestazione o su eventuali piani futuri. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Per l’occasione ha indossato un bel vestito azzurro cielo in stile impero, con una linea morbida sotto il seno e dettagli plissé lungo tutta la silhouette. L’abito metteva ben in evidenza il pancione e cosìBarbara Palvin ha deciso di annunciare che presto diventerà mamma. Inoltre la coppia, poco dopo, ha pubblicato su Instagram un post condiviso, confermando quindi la gravidanza. In questi meravigliosi scatti si vedono prima entrambi con le mani sul pancione e successivamente l’ecografia dove il bimbo fa le corna. Infatti poi ancheBarbara e Dylan hanno fatto lo stesso, su uno sfondo azzurro, annunciando quindi che sarà un maschietto. Barbara Palvin Sprouse and Dylan Sprouse are so mom and dad coded at the Cannes Film Festival. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara Palvin e Dylan Sprouse presto genitori: il pancione infiamma Cannes

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Barbara Palvin & Dylan Sprouse at Paris Fashion Week

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