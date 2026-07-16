A qualche giorno di distanza, il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, finale vinta in quattro set contro Zverev, continua a suscitare l’interesse di appassionati ed esperti. L’ex capitano di Davis Corrado Barazzutti, in un’intervista a Fanpage, ha evidenziato la bravura dell’azzurro nel vincere senza neanche aver bisogno di esprimere il proprio miglior tennis e l’importanza delle vittorie dei titoli Slam nella carriera di un tennista. Su Alcaraz come unico rivale veramente credibile per il numero uno del mondo: “Continuo a pensare che, in questo momento, l’unico giocatore realmente sul livello di Sinner sia Alcaraz. Tutti gli altri sono un gradino sotto, esiste un divario netto”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Barazzutti su Sinner: “Ha trionfato a Wimbledon senza dover giocare il suo miglior tennis”

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