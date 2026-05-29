Sinner ha sbagliato a giocare troppo? Da Barazzutti a Bertolucci l’opinione dei big azzurri sul ko al Roland Garros

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver affrontato Juan Manuel. Diversi ex tennisti italiani, tra cui Barazzutti e Bertolucci, hanno commentato la sua prestazione, discutendo sulla sua strategia e sul numero di partite giocate. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte del giocatore o del team, né sono state indicate motivazioni specifiche dietro la sconfitta. La discussione si concentra sulle decisioni prese durante il torneo e sulla gestione fisica dell’atleta.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner ha giocato troppo? L'eliminazione al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo si deve anche alle fatiche accumulate negli ultimi mesi? Il crollo fisico è collegato agli straordinari sui campi di America e Europa in primavera? A Parigi, l'altoatesino si è fermato dopo 30 vittorie: dopo il trionfale tour de force è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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