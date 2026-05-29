Sinner ha sbagliato a giocare troppo? Da Barazzutti a Bertolucci l’opinione dei big azzurri sul ko al Roland Garros

Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver affrontato Juan Manuel. Diversi ex tennisti italiani, tra cui Barazzutti e Bertolucci, hanno commentato la sua prestazione, discutendo sulla sua strategia e sul numero di partite giocate. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte del giocatore o del team, né sono state indicate motivazioni specifiche dietro la sconfitta. La discussione si concentra sulle decisioni prese durante il torneo e sulla gestione fisica dell’atleta.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha giocato troppo? L'eliminazione al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo si deve anche alle fatiche accumulate negli ultimi mesi? Il crollo fisico è collegato agli straordinari sui campi di America e Europa in primavera? A Parigi, l'altoatesino si è fermato dopo 30 vittorie: dopo il trionfale tour de force è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Da Sinner a Sabalenka, perché i big del tennis protestano al Roland GarrosAl Roland Garros, almeno 20 tennisti, tra cui i primi nelle classifiche mondiali, hanno manifestato proteste durante le partite.

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Jannik stava dominando ed è stato palesemente sfortunato. Ha lottato ed è stato encomiabile a non ritirarsi ma ha sbagliato: 1 la tempistica della richiesta del fisioterapista (doveva farlo sul 5-2) #sinner #rolandgarros x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

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Sinner è fuori dal Roland Garros. Il malore a un passo dalla vittoria, poi il crollo: Cerundolo vince al quintoSinner è fuori dal Roland Garros: battuto da Cerundolo e dal caldo infernale. Il malore improvviso a un passo dalla vittoria, poi il crollo ... ilfattoquotidiano.it