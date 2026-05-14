Il tennista italiano ha annunciato di aver scelto di non partecipare a tornei prima di Wimbledon, concentrandosi su un focus preciso per preparare al meglio il Grande Slam di Parigi. La programmazione degli impegni è diventata sempre più strategica per i giocatori di alto livello, che studiano ogni dettaglio per ottimizzare le proprie chance. Recentemente, un ex tennista britannico ha commentato questa scelta, sottolineando come la pianificazione meticolosa sia ormai una componente fondamentale nel percorso di un professionista.

Calcolare al millimetro ogni dettaglio. La programmazione è sempre più componente fondamentale per i tennisti di alto livello. Selezionare gli eventi con cura, nella consapevolezza di arrivare in fondo, richiede un’analisi attenta del calendario. Da questo punto di vista, ha colpito l’attenzione degli appassionati la presa di posizione di Jannik Sinner su come gestire la stagione sull’erba. Il pusterese viene da due mesi molto intensi, ricchi di soddisfazioni. L’azzurro, infatti, ha messo in fila i successi nei Masters1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e ora è impegnato negli Internazionali d’Italia a Roma, dove ha raggiunto le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tim Henman commenta la programmazione di Sinner: “Il suo focus è su Parigi, giusto non giocare tornei prima di Wimbledon”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner non farà tornei sull’erba prima di Wimbledon: scarni i punti da difendereJannik Sinner si sta rendendo protagonista di un autentico tour de force: da sabato 7 marzo a domenica 3 maggio ha giocato e vinto 23 partite.

Leggi anche: Ambesi: “Sinner non gioca tornei sull’erba fino a Wimbledon? Evoluzione di quanto accaduto nel 2025”

Jannik Sinner salta la preparazione sull'erba: Henman commenta la sceltaIn piena dominazione sul circuito ATP, Jannik Sinner ha deciso di non giocare alcun torneo di preparazione sull'erba. Tim Henman definisce la scelta coerente e intelligente in vista di Wimbledon. Un p ... msn.com

Tim Henman commenta la programmazione di Sinner: Il suo focus è su Parigi, giusto non giocare tornei prima di WimbledonCalcolare al millimetro ogni dettaglio. La programmazione è sempre più componente fondamentale per i tennisti di alto livello. Selezionare gli eventi con ... oasport.it