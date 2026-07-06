Belen Rodriguez parla del delicato periodo vissuto | come lo ha superato

Da anticipazionitv.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo settimane di ricovero e polemiche, la showgirl argentina ha deciso di parlare pubblicamente del periodo difficile che ha attraversato. Ha spiegato come abbia affrontato le problematiche personali e le questioni pubbliche che l’hanno coinvolta, condividendo alcuni dettagli sulla sua esperienza.

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Belen Rodriguez  torna parlare dopo un periodo complesso che l’ha vista al centro dell’attenzione tra questioni personali e vicende pubbliche. La conduttrice e showgirl argentina, dopo settimane difficili segnate da un ricovero e da alcune polemiche, ha deciso di raccontare apertamente cosa ha vissuto e come è riuscita ad affrontare questo momento. Le sue parole, condivise sui social, hanno subito attirato l’attenzione dei fan: ecco cosa ha dichiarato. Il periodo difficile di Belen Rodriguez. Nelle ultime settimane Belen Rodriguez ha attraversato una fase particolarmente complicata dal punto di vista personale. La showgirl si è trovata a gestire una serie di situazioni difficili, tra cui anche un ricovero al Policlinico avvenuto in uno stato psicofisico alterato, episodio che aveva destato grande preoccupazione tra i suoi fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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