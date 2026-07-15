Moviola Inghilterra Argentina | gli episodi dubbi del match diretto da Ismai Elfath

Durante la partita tra Inghilterra e Argentina, diretta dall’arbitro Elfath, sono stati contestati alcuni episodi al VAR. In particolare, un fallo in area non è stato fischiato, mentre un altro intervento sulla linea di fondo è stato rivisto senza sanzioni. L’arbitro ha anche assegnato un calcio di rigore discutibile, che ha influenzato il risultato finale. Nel calciomercato, il Bologna accelera per ingaggiare il centrocampista del Real Oviedo, mentre la Lazio si interessa a un attaccante in vista della prossima stagione.

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