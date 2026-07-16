Nella notte, un tentativo di esplosione ha danneggiato uno sportello bancomat presso un ufficio postale in città, senza che siano stati sottratti soldi. A Bisceglie, un altro colpo fallito si è verificato in centro, dove i malviventi ignoravano che il bancomat fosse privo di contante di notte e non avevano letto il cartello che lo segnala. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

Ignoravano che i bancomat delle Poste fossero privi di soldi durante la notte né avevano mai letto il cartello che, da molto tempo, a Taranto avverte i cittadini dell’assenza di contante nei periodi di tempo al di fuori dell’orario d’ufficio. Così malviventi distratti e disinformati hanno fatto inutilmente saltare per aria nella borgata di Lama, attorno alle 3.30 della notte del 16 luglio, il bancomat dell’ufficio postale. Un gran boato che ha svegliato tutti, ha prodotto macerie e messo a rischio un impianto di gas a pochi metri di distanza. I banditi, probabilmente due, giunti in sella a una motocicletta avrebbero utilizzato un ordigno per squarciare la cassetta del bancomat. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bancomat esplosi nella notte: a Taranto preso di mira lo sportello delle Poste (senza denaro). A Bisceglie colpo fallito in centro

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