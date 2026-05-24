Notte col botto in Valtiberina | preso di mira lo sportello del Banco Desio

Notizia in breve

Alle quattro del mattino, un ladro ha fatto saltare lo sportello automatico di un banco nella Valtiberina. L’atto vandalico ha causato danni all’apparecchio, che è stato preso di mira con un’esplosione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali furti o sequestri di denaro, né su eventuali persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in piena notte. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.