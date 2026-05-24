Notte col botto in Valtiberina | preso di mira lo sportello del Banco Desio
Alle quattro del mattino, un ladro ha fatto saltare lo sportello automatico di un banco nella Valtiberina. L’atto vandalico ha causato danni all’apparecchio, che è stato preso di mira con un’esplosione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali furti o sequestri di denaro, né su eventuali persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in piena notte. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
SANSEPOLCRO – Alle quattro del mattino qualcuno aveva fretta di prelevare. Talmente tanta fretta da decidere di far saltare direttamente il bancomat. Nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno assaltato lo sportello Atm del Banco Desio in via dei Montefeltro, all’interno dell’area del Centro Commerciale Valtiberino. Secondo le prime ricostruzioni, la banda avrebbe utilizzato la tecnica ormai tristemente nota dell’esplosione: un gas introdotto all’interno dello sportello e poi innescato dall’esterno per provocare la deflagrazione. Il boato ha squarciato il silenzio della notte biturgense e danneggiato pesantemente la struttura del bancomat. 🔗 Leggi su Lortica.it
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