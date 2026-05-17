A Vipiteno, alcuni malviventi hanno tentato di rubare da un bancomat usando sassi e incendi, ma il tentativo è fallito. I ladri hanno colpito con pietre e hanno dato fuoco alla zona, senza però riuscire a mettere in atto il furto. Non sono stati usati esplosivi, né sono stati segnalati danni gravi o danni strutturali all’edificio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare i dettagli dell’accaduto.

? Punti chiave Come hanno fatto i malviventi a causare un incendio senza esplosivi?. Perché l'operazione si è rivelata un fallimento totale per i ladri?. Chi sono i responsabili identificati dai rilievi dei carabinieri?. Quali misure di sicurezza adotteranno le autorità locali dopo l'attacco?.? In Breve Due o tre malviventi hanno usato sassi e fuoco senza esplosivi.. Carabinieri di Vipiteno indagano su possibile atto di puro vandalismo.. Nessun ferito registrato nonostante i danni materiali alla struttura.. Indagini in corso per identificare i responsabili tramite rilievi tecnici.. Due o tre persone hanno danneggiato un bancomat a Vipiteno durante la notte, provocando un piccolo incendio nel vano della struttura ma senza riuscire a sottrarre alcun denaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vipiteno, bancomat preso di mira con sassi e fuoco: fallito il colpo

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