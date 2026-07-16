Il nuovo ddl sicurezza prevede che i minori considerati potenzialmente pericolosi possano essere sottoposti a un fermo di prevenzione. Sono inoltre previste restrizioni che vietano l’aggregazione in determinate situazioni a rischio e pene più severe per i danni commessi in gruppo. Queste misure riguardano principalmente i ragazzi coinvolti in atti di violenza di gruppo o danni collettivi. Le norme sono state discusse come strumenti per contrastare le baby gang.

Tra le misure più discusse c’è la possibilità di applicare un fermo di prevenzione anche ai ragazzi considerati potenzialmente pericolosi, oltre al divieto di aggregazione in alcune situazioni a rischio e a pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Ma cosa significa concretamente? Chi può essere coinvolto? Basta appartenere a un gruppo o avere un certo stile di vita per finire sotto osservazione? E come si concilia la necessità di sicurezza con il fatto che si parla di adolescenti, cioè persone ancora in crescita? A fare chiarezza è l’avvocato Stefania Crespi, penalista del Foro di Milano, che spiega cosa prevede il nuovo provvedimento, quali sono gli strumenti già esistenti e quali sono i punti più delicati dal punto di vista giuridico ed educativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Baby gang, l’avvocato ci spiega cosa rischiano davvero i ragazzi con il nuovo ddl sicurezza

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