Prof aggrediti dalla baby gang al parco il sindacato | si muova la Procura Cosa rischiano i ragazzi | reclusione dai 2 agli 8 anni

Un insegnante è stato aggredito da un gruppo di giovani in un parco, un episodio che ha suscitato reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza. La rappresentanza ha chiesto l’intervento della Procura, evidenziando la necessità di agire. I ragazzi coinvolti rischiano una pena che va dai due agli otto anni di reclusione, secondo quanto stabilito dalla legge. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli spazi pubblici frequentati dalle persone.

Sul caso dei prof aggrediti al parco, non si sono fatte aspettare le reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, preoccupati e sdegnati da quanto è accaduto. Il sindacato ha invocato un azione urgente da parte della Procura per perseguire i responsabili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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