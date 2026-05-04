Aversa rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III | identificazioni in corso

Una domenica a Aversa si è improvvisamente trasformata in una scena di tensione nel centro cittadino, quando in piazza Vittorio Emanuele III si è verificata una rissa tra persone di origine straniera. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le operazioni di identificazione delle persone coinvolte. Al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o cause dell’episodio.

Una domenica che doveva scorrere all’insegna della tranquillità si è trasformata in pochi istanti in una scena di tensione nel cuore di Aversa. Poco prima delle 13 di ieri, in piazza Vittorio Emanuele III, si è verificata una rissa tra cittadini stranieri che ha attirato l’attenzione di decine di presenti. Secondo una prima ricostruzione, cinque o sei persone, tutte extracomunitarie, si sarebbero affrontate per motivi ancora da chiarire. La zuffa è avvenuta sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti e avventori seduti ai tavolini in piazza, in uno degli orari più frequentati della giornata. Alla vista delle volanti del Commissariato di Aversa, intervenute tempestivamente sul posto, i partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: identificazioni in corso Notizie correlate Leggi anche: Aversa, blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele: chiuso un locale per gravi carenze igieniche Segni. Incidente tra auto e moto all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Viale Ungheria. Il centauro trasportato al Pronto Soccorso di ColleferroCronache Cittadine SEGNI – Nel primo pomeriggio di oggi, 10 Aprile, intorno alle ore 15 a Segni, all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele L'articolo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Aversa. Controlli Polizia in Piazza Vittorio Emanuele, Matacena: lo Stato c’è; Aversa, comportamenti molesti nei negozi: nei guai cittadino straniero. AVERSA. Rissa in pieno giorno in piazza Vittorio Emanuele: panico tra i presentiAVERSA – Rissa ieri mattina, intorno alle 12.30, tra cittadini extracomunitari nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Famiglie e passanti si sono trovati improvvisamente coinvolti in un fuggi f ... casertace.net Rissa tra i passanti ad Aversa, sos sicurezzaMattinata di paura ad Aversa, dove ancora una volta la centralissima piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in teatro di violenza. Intorno alle 12.30, in pieno giorno e in una ... ilmattino.it PERCHÉ QUEL INFO POINT DELLA STAZIONE MARITTIMA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II GARANTISCE L'APERTURA SOLO QUELLE POCHE ORE CHE LA NAVE DA CROCIERA RESTA NEL PORTO DI BRINDISI DA QUALE ENTE VIENE FINANZIAT - facebook.com facebook