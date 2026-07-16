Autovelox in Toscana la rivoluzione che non c’è Il decreto ne spenge in teoria 137

In Toscana, su 143 autovelox previsti per essere disattivati, molti risultano già spenti e sostituiti. Contattando le amministrazioni locali, si scopre che diversi dispositivi non sono più in funzione da mesi. La maggior parte di questi appare disattivata senza che siano stati effettuati interventi ufficiali di chiusura. La dismissione degli autovelox, prevista dal decreto, sembra essere già in parte attuata, anche se molti sistemi sono ancora operativi.

Firenze, 16 luglio 2026 – In teoria, gli autovelox destinati ad andare in pensione, in Toscana, sono 143. In pratica, contattando le singole amministrazioni, si scopre che molti sono già stati disattivati da tempo e prontamente sostituiti. Il risultato è che ben poche strade toscane vedranno una riduzione di controlli (e multe) a seguito del nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato l’8 giugno, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo. https:www.lanazione.itcronacadecreto-autovelox-cosa-cambia-in-toscana-sotto-la-lente-i-143-dispositivi-approvati-prima-del-giugno-2017-xyhah83t I NUMERI In alcuni casi, al contrario, la norma servirà a mettere in regola apparecchi che erano stati temporaneamente spenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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