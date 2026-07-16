Autostrada A1 | chiusure a Settebagni Anagni e Valmontone Date e deviazioni

Tra martedì 21 e venerdì 24 luglio, sull’autostrada A1 nel Lazio sono previste chiusure e deviazioni. Settebagni, Anagni-Fiuggi, Valmontone e il raccordo tra A1 e la Diramazione Roma Sud saranno interessati da quattro ordinanze che comporteranno modifiche alla circolazione per tre notti consecutive. Le chiusure coinvolgono diverse direzioni e si rendono necessarie per lavori e interventi di manutenzione. I dettagli specifici delle deviazioni sono stati comunicati tramite le ordinanze ufficiali.

Roma, 16 luglio 2026 – Tre notti, quattro ordinanze e una lunga serie di modifiche alla circolazione. Tra martedì 21 e venerdì 24 luglio chi viaggerà sulle autostrade del Lazio dovrà fare i conti con chiusure e deviazioni che coinvolgeranno Settebagni, Anagni-Fiuggi, Valmontone e il collegamento tra l’A1 e la Diramazione Roma Sud. I provvedimenti, disposti da Autostrade per l’Italia, saranno concentrati nelle ore notturne, generalmente tra le 22 e le 5 o le 6 del mattino. I cantieri serviranno a rifare la segnaletica, mettere in sicurezza le barriere e risanare alcuni tratti della pavimentazione. La notte più delicata sarà quella tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, quando scatteranno contemporaneamente la chiusura dell’ingresso di Anagni-Fiuggi verso Napoli e la deviazione del traffico proveniente da Firenze sulla Diramazione Roma Sud. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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