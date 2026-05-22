Autostrada chiusure tra Anagni e Pontecorvo per lavori e manutenzioni | tutte le informazioni
Nelle prossime notti, alcune tratte dell'autostrada A1 tra Anagni e Pontecorvo saranno chiuse temporaneamente per lavori di manutenzione e ispezione. Questi interventi riguardano diverse sezioni nel territorio della provincia di Frosinone e comportano la sospensione temporanea del traffico in alcuni punti. La chiusura è prevista in orari notturni e si tratta di interventi programmati, senza indicazioni di ulteriori motivazioni o effetti sul traffico diurna.
Sulla A1 Milano–Napoli sono previsti nelle prossime notti una serie di interventi di manutenzione e ispezione che comporteranno la chiusura temporanea di alcune stazioni e tratte nel territorio della provincia di Frosinone.Chiusura della stazione di Anagni nella notte 27–28 maggioPer consentire. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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