Autostrada chiusure tra Anagni e Pontecorvo per lavori e manutenzioni | tutte le informazioni

Nelle prossime notti, alcune tratte dell'autostrada A1 tra Anagni e Pontecorvo saranno chiuse temporaneamente per lavori di manutenzione e ispezione. Questi interventi riguardano diverse sezioni nel territorio della provincia di Frosinone e comportano la sospensione temporanea del traffico in alcuni punti. La chiusura è prevista in orari notturni e si tratta di interventi programmati, senza indicazioni di ulteriori motivazioni o effetti sul traffico diurna.

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