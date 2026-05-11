A1 Milano-Napoli | chiusure notturne tra Ferentino Frosinone e Anagni per lavori e manutenzioni
Tra il 12 e il 15 maggio, sulla A1 Milano-Napoli, ci saranno chiusure notturne tra le uscite di Ferentino, Frosinone e Anagni. Le chiusure sono dovute a lavori di manutenzione, interventi sull’asfalto e ispezioni ai cavalcavia. Le autorità hanno comunicato che le chiusure saranno in vigore durante le ore notturne, con possibili deviazioni del traffico.
Sulla A1 Milano-Napoli sono in programma una serie di chiusure notturne tra il 12 e il 15 maggio per consentire interventi di manutenzione, irruvidimento della pavimentazione e ispezioni ai cavalcavia. I provvedimenti interesseranno in particolare le stazioni di Ferentino, Frosinone e Anagni, con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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