A1 Milano-Napoli | chiusure notturne tra Ferentino Frosinone e Anagni per lavori e manutenzioni

Tra il 12 e il 15 maggio, sulla A1 Milano-Napoli, ci saranno chiusure notturne tra le uscite di Ferentino, Frosinone e Anagni. Le chiusure sono dovute a lavori di manutenzione, interventi sull’asfalto e ispezioni ai cavalcavia. Le autorità hanno comunicato che le chiusure saranno in vigore durante le ore notturne, con possibili deviazioni del traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui