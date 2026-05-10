Si frattura una caviglia lungo il Cammino delle Pievi | soccorsa a spalla nel bosco

Nella tarda mattinata di oggi, lungo il Cammino delle Pievi tra Cavazzo Carnico e Verzegnis, un’escursionista ha subito la frattura di una caviglia. L’incidente è avvenuto mentre si trovava nel bosco insieme ad altre quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato la donna e la hanno trasportata a spalla per circa un chilometro fino a un punto accessibile ai mezzi di emergenza.

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