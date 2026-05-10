Si frattura una caviglia lungo il Cammino delle Pievi | soccorsa a spalla nel bosco

Da udinetoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi, lungo il Cammino delle Pievi tra Cavazzo Carnico e Verzegnis, un’escursionista ha subito la frattura di una caviglia. L’incidente è avvenuto mentre si trovava nel bosco insieme ad altre quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato la donna e la hanno trasportata a spalla per circa un chilometro fino a un punto accessibile ai mezzi di emergenza.

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Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 maggio 2026, lungo il Cammino delle Pievi, tra Cavazzo Carnico e Verzegnis, dove un'escursionista residente nel Tolmezzino si è infortunata durante un’uscita in compagnia di altre quattro persone.La donna, una 50enne, è caduta.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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