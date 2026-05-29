Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà il 4 luglio in provincia di Siracusa, a Lentini. La cerimonia è prevista in questa località siciliana. Durante la serata, il padre di Aurora terrà un concerto privato per gli ospiti.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il 4 luglio in provincia di Siracusa, a Lentini. Papà Eros animerà la serata con un concerto privato Manca un mese alle nozze diAurora RamazzottieGoffredo Cerza, i due dopo 9 anni e un figlio,hanno deciso di compiere il grande passo. La proposta è avvenuta a dicembre 2024 e i due hanno poi scelto luglio 2026 per dirsi ‘Per sempre sì‘. Dopo la visita di oltre 20 location, i futuri sposi hanno scelto la Sicilia, nello specifico la provincia di Siracusa. L’evento sarà curato nei minimi dettagli, ma sarà anche super esclusivo, dove la sicurezza sarà ai massimi livelli, soprattutto perché sarà pieno di vip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza scelgono la Sicilia per le nozze

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