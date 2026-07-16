Attivisti della Flotilla in ginocchio dagli ayatollah ai funerali di Khamenei | il video che imbarazza i pro-Pal
Un video mostra attivisti della Flotilla, noti per aver partecipato a una missione umanitaria verso Gaza, in ginocchio durante i funerali del leader iraniano. La scena si svolge in un contesto ufficiale, con gli attivisti presenti tra i partecipanti alla cerimonia funebre organizzata dal regime. La loro presenza e il gesto suscitano attenzione, considerando il loro ruolo precedente come simbolo di solidarietà per Gaza.
Erano diventati il simbolo della Flotilla diretta verso Gaza, raccontata come una missione umanitaria contro il blocco israeliano. Oggi quegli stessi volti riappaiono in un contesto completamente diverso: i funerali di Ali Khamenei, celebrati dal regime iraniano. Una presenza che sta mettendo in imbarazzo i pro-pal e i missionari per Gaza. Nelle immagini diffuse da Teheran si vedono alcuni degli attivisti più noti della Global Sumud Flotilla, tra cui la brasiliana Lisi Proença e l’irlandese Tadhg Hickey, impegnati in eventi, incontri e manifestazioni organizzati attorno alle esequie della Guida Suprema. Non semplici spettatori: dagli interventi pubblici arrivano messaggi contro gli Stati Uniti e l’Occidente, fino agli appelli a sostenere la “rivoluzione” iraniana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Temi più discussi: Flotilla, tre esponenti al funerale di Khamenei: Vi aiuteremo a mantenere questa rivoluzione; Dina Alberizia, dalla Flotilla alla detenzione in Libia: Parliamo dei prigionieri palestinesi; Flotilla, il recupero delle barche fantasma abbordate da Israele: Navigheranno ancora verso Gaza; Flotilla, le testimonianze degli attivisti sardi: Abbiamo avuto paura, ma restiamo uniti.
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