Erano diventati il simbolo della Flotilla diretta verso Gaza, raccontata come una missione umanitaria contro il blocco israeliano. Oggi quegli stessi volti riappaiono in un contesto completamente diverso: i funerali di Ali Khamenei, celebrati dal regime iraniano. Una presenza che sta mettendo in imbarazzo i pro-pal e i missionari per Gaza. Nelle immagini diffuse da Teheran si vedono alcuni degli attivisti più noti della Global Sumud Flotilla, tra cui la brasiliana Lisi Proença e l’irlandese Tadhg Hickey, impegnati in eventi, incontri e manifestazioni organizzati attorno alle esequie della Guida Suprema. Non semplici spettatori: dagli interventi pubblici arrivano messaggi contro gli Stati Uniti e l’Occidente, fino agli appelli a sostenere la “rivoluzione” iraniana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attivisti della Flotilla, in ginocchio dagli ayatollah, ai funerali di Khamenei: il video che imbarazza i pro-Pal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla Flotilla agli ayatollah: gli attivisti pro Pal ora celebrano KhameneiAlcuni attivisti coinvolti nella Flotilla per Gaza sono arrivati a Teheran per partecipare ai funerali di un leader iraniano.

Fascette ai polsi e costretti in ginocchio a testa giù: in un video il “benvenuto” di Ben-Gvir agli attivisti della FlotillaUn video mostra attivisti della Flotilla, con le mani legate e costretti a inginocchiarsi a testa in giù, mentre vengono accolti da un funzionario.

Temi più discussi: Flotilla, tre esponenti al funerale di Khamenei: Vi aiuteremo a mantenere questa rivoluzione; Dina Alberizia, dalla Flotilla alla detenzione in Libia: Parliamo dei prigionieri palestinesi; Flotilla, il recupero delle barche fantasma abbordate da Israele: Navigheranno ancora verso Gaza; Flotilla, le testimonianze degli attivisti sardi: Abbiamo avuto paura, ma restiamo uniti.

Ci sarà nella tarda mattinata il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla Domenico Centrone e Leonarda Alberizia che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo del volo che da Tunisi li porterà all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le x.com

Assunzioni nel settore turistico-marittimo della Costiera Amalfitana: Amalfi Boats cerca uno skipper e un marinaio reddit

Stuprata dagli agenti: un’attivista della Flotilla ora denuncia in IsraeleLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Stuprata dagli agenti: un’attivista della Flotilla ora denuncia in Israele pubblicato il 16 Luglio 2026 a firma di Riccardo Antoniucci ... ilfattoquotidiano.it

Attivisti della Flotilla ai funerali di Khamenei: Mettiamo fine all’imperialismo americano. Scoppia il casoSi torna a parlare della Flotilla, due i motivi che hanno fatto tornare di stretta attualità il caso degli attivisti. Il primo arriva dalla Turchia, un tribunale ha inflitto su Netanyahu un verdetto m ... affaritaliani.it