Attivisti della Flotilla in ginocchio dagli ayatollah ai funerali di Khamenei | il video che imbarazza i pro-Pal

Da secoloditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra attivisti della Flotilla, noti per aver partecipato a una missione umanitaria verso Gaza, in ginocchio durante i funerali del leader iraniano. La scena si svolge in un contesto ufficiale, con gli attivisti presenti tra i partecipanti alla cerimonia funebre organizzata dal regime. La loro presenza e il gesto suscitano attenzione, considerando il loro ruolo precedente come simbolo di solidarietà per Gaza.

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Erano diventati il simbolo della Flotilla diretta verso Gaza, raccontata come una missione umanitaria contro il blocco israeliano. Oggi quegli stessi volti riappaiono in un contesto completamente diverso: i funerali di Ali Khamenei, celebrati dal regime iraniano. Una presenza che sta mettendo in imbarazzo i pro-pal e i missionari per Gaza. Nelle immagini diffuse da Teheran si vedono alcuni degli attivisti più noti della Global Sumud Flotilla, tra cui la brasiliana Lisi Proença e l’irlandese Tadhg Hickey, impegnati in eventi, incontri e manifestazioni organizzati attorno alle esequie della Guida Suprema. Non semplici spettatori: dagli interventi pubblici arrivano messaggi contro gli Stati Uniti e l’Occidente, fino agli appelli a sostenere la “rivoluzione” iraniana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

attivisti della flotilla in ginocchio dagli ayatollah ai funerali di khamenei il video che imbarazza i pro pal
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