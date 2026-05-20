Fascette ai polsi e costretti in ginocchio a testa giù | in un video il benvenuto di Ben-Gvir agli attivisti della Flotilla

Un video mostra attivisti della Flotilla, con le mani legate e costretti a inginocchiarsi a testa in giù, mentre vengono accolti da un funzionario. Oltre 400 pacifisti che facevano parte della Global Sumud Flotilla sono stati fermati in acque internazionali e successivamente portati al porto di Ashdod. La vicenda riguarda il sequestro e la deportazione di questi attivisti, senza che siano stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sul loro stato.

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