Alcuni attivisti coinvolti nella Flotilla per Gaza sono arrivati a Teheran per partecipare ai funerali di un leader iraniano. Durante la visita, hanno espresso pubblicamente il loro appoggio alla Repubblica islamica e al suo capo supremo. La presenza degli attivisti si è trasformata in un gesto di solidarietà politica nei confronti del regime iraniano, con momenti di omaggio e celebrazione.

Dalla missione per Gaza all’omaggio alla Repubblica islamica il passo può essere molto breve. Alcuni volti della Global Sumud Flotilla sono arrivati a Teheran per partecipare ai funerali di Ali Khamenei e hanno trasformato la visita in una dichiarazione politica di sostegno al regime iraniano. Non si tratta più di solidarietà al popolo palestinese: questa volta sul tavolo sono finite l’esaltazione della “rivoluzione”, la retorica antiamericana e persino l’accostamento della Guida Suprema a Fidel Castro e Che Guevara. Come ricostruito dal Corriere della Sera, tra i protagonisti c’è l’attivista brasiliana Lisi Proença, uno dei volti della missione internazionale che lo scorso maggio aveva tentato di raggiungere Gaza via mare per sfidare il blocco israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla Flotilla agli ayatollah: gli attivisti pro Pal ora celebrano Khamenei

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