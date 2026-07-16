Attentato a Ranucci | ‘L’avvocato di Lavitola ha preparato per tutti strategia difensiva precostituita’

Da ildifforme.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’avvocato di Valter Lavitola ha predisposto una strategia difensiva già definita, secondo fonti investigative. Nel frattempo, si procede con l’analisi del patrimonio dell’indagato, nel tentativo di identificare elementi che possano influenzare le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025. Le verifiche patrimoniali sono in corso per raccogliere ulteriori dettagli utili alle indagini.

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Profilare il patrimonio diValter Lavitola, indagato in qualità di mandante dell’attentato aSigfrido Ranuccidel 16 ottobre 2025, per stabilire circostanze che potrebbero svoltare le indagini. E’ questo l’obiettivo della procura che punta a risalire a quali fondi potesse contare il faccendiere, e più in generale, se il mondo delle imprese lo abbia finanziato e a che titolo. Ma si tratta solo di un altro filone dell’inchiesta che sembra essere innervata da piste di ogni genere, e che si spera possano trovare soluzione e far piena luce sul caso. Infatti, intanto, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere,Pellegrino D’Avino, uno dei quattro componenti della banda accusata di aver eseguito l’attentato, ma ha deciso davanti ai pm di Piazzale Clodio titolari dell’indagine, di rendere dichiarazioni spontanee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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