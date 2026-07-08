Attentato a Ranucci Lavitola si presenta dai pm Il suo avvocato | È sconvolto sono amici – Video

Valter Lavitola si è presentato questa mattina davanti ai pubblici ministeri di Roma per essere ascoltato. L’indagato, noto per attività legate al mondo della ristorazione, è coinvolto in un procedimento penale per un attentato. Il suo avvocato ha dichiarato che Lavitola è sconvolto e che tra loro ci sono rapporti di amicizia. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’interrogatorio o sulle accuse specifiche.

Ha chiesto di essere ascoltato dai pm di Roma, Valter Lavitola il faccendiere riconvertito a ristoratore e ora indagato per strage aggravata dal metodo mafioso per essere il mandante dell’attentato che lo scorso 16 ottobre ha preso di mira il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, distruggendo con una carica esplosiva la sua automobile parcheggiata di fronte all’abitazione di Campo Ascolano, sul litorale romano. Le dichiarazioni del giornalista e il ruolo del faccendiere. Ranucci dopo la perquisizione di due giorni fa ha detto (e ribadito anche sui giornali di oggi) di essere in ottimi rapporti proprio con Lavitola, che frequentava abitualmente oltre ad essere abituale cliente del suo ristorante, Cefalù di zona Monteverde. 🔗 Leggi su Open.online

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