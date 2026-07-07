Ranucci così l’intermediario di Lavitola ha commissionato l’attentato
Un intermediario ha commissionato un attentato, secondo intercettazioni e analisi telefoniche. La comunicazione rivela una catena di comando che arriva fino a un ex imprenditore. Il tramite utilizzato sarebbe stato Gomes Celesio Tavares, 47 anni, che attualmente si trova in Camerun. Le indagini hanno ricostruito i contatti telefonici e le conversazioni tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti o sui motivi dell’ordine.
Intercettazioni e analisi dei telefoni ricostruiscono la catena di comando fino all’ex imprenditore. Il tramite sarebbe Gomes Celesio Tavares, 47 anni, ora tornato in Camerun. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Temi più discussi: Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa; Quello. Così i responsabili dell’attentato a Ranucci definivano l’intermediario. Giovedì gli interrogatori; Lavitola: bandito, faccendiere e ora mandante dell'autobomba a Ranucci; L’attentato a Ranucci, un intermediario tra autori e mandanti. Oggi gli interrogatori.
+++ULTIM’ORA+++ #Lavitola sarebbe il mandante dell’attentato a #Ranucci. Ma chi è Lavitola ? Giornalista di #centrodestra (strano…!) vicino a Berlusconi e Forza Italia, #Lavitola ha fatto il politico, il giornalista, l’imprenditore, l’intermediario, il latitante, il de x.com
L'imprenditore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ro facebook
Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altroSono veramente stordito. Sono sconcertato. Sigfrido Ranucci fatica a trovare una spiegazione dopo l’inchiesta della Procura di Roma che individua in Valter Lavitola il presunto mandante dell’attenta ... ilfattoquotidiano.it
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