Un intermediario ha commissionato un attentato, secondo intercettazioni e analisi telefoniche. La comunicazione rivela una catena di comando che arriva fino a un ex imprenditore. Il tramite utilizzato sarebbe stato Gomes Celesio Tavares, 47 anni, che attualmente si trova in Camerun. Le indagini hanno ricostruito i contatti telefonici e le conversazioni tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti o sui motivi dell’ordine.

Intercettazioni e analisi dei telefoni ricostruiscono la catena di comando fino all’ex imprenditore. Il tramite sarebbe Gomes Celesio Tavares, 47 anni, ora tornato in Camerun. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ranucci, così l’intermediario di Lavitola ha commissionato l’attentato

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