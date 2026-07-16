atp gstaad 2026 tsitsipas vince la prosecuzione contro kym bublik e shevchenko sospesi e rinviati a domani

Notizia in breve

A causa della pioggia, gli ottavi di finale dell’ATP Gstaad 2026 sono stati rinviati a domani. La partita tra Tsitsipas e Kym, iniziata ieri, è stata completata con la vittoria del primo. Bublik e Shevchenko sono stati sospesi e riprenderanno il loro match nel prossimo turno. La giornata di oggi non ha visto altri incontri completati, e anche i quarti di finale sono stati posticipati, con nessun italiano ancora in gara.