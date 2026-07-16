ATP Gstaad 2026 Tsitsipas vince la prosecuzione contro Kym Bublik e Shevchenko sospesi e rinviati a domani

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A causa della pioggia, gli ottavi di finale dell’ATP Gstaad 2026 sono stati rinviati a domani. La partita tra Tsitsipas e Kym, iniziata ieri, è stata completata con la vittoria del primo. Bublik e Shevchenko sono stati sospesi e riprenderanno il loro match nel prossimo turno. La giornata di oggi non ha visto altri incontri completati, e anche i quarti di finale sono stati posticipati, con nessun italiano ancora in gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La pioggia ci mette lo zampino e non consente la conclusione degli ottavi di finale, che termineranno dunque domani sulla terra battuta elvetica outdoor di Gstaad, quando si terranno anche i quarti di finale del torneo di categoria ATP 250 ormai privo di italiani nel tabellone principale. Nella parte bassa del tabellone il numero 6 del seeding, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, piega il serbo Miomir Kecmanovic, battuto con lo score di 3-6 6-3 7-5, e domani dovrà vedersela con l a testa di serie numero 2, il norvegese Casper Ruud, che rimonta il lusitano Jaime Faria, battuto per 6-7 (1) 6-4 6-2. Nella parte alta del main draw, invece, l’ellenico Stefanos Tsitsipas vince la prosecuzione del match interrotto ieri contro la wild card elvetica Jerime Kym, eliminato con lo score finale di 6-4 6-7 (2) 7-6 (5). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

atp gstaad 2026 tsitsipas vince la prosecuzione contro kym bublik e shevchenko sospesi e rinviati a domani
© Oasport.it - ATP Gstaad 2026, Tsitsipas vince la prosecuzione contro Kym. Bublik e Shevchenko sospesi e rinviati a domani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ATP Gstaad 2026, avanti Tsitsipas e Cerundolo. Eliminati Cinà e Buse

ATP Gstaad 2026, Vacherot torna con una vittoria. Bene Rinderknech e Collignon, a rischio TsitsipasDopo interruzioni dovute alla pioggia, si sono conclusi tre degli ultimi quattro ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad 2026.

Temi più discussi: ATP Gstaad, spettacolare punto di Tsitsipas (Sport Lvie 15.07.2026); ATP Gstaad 2026, avanti Tsitsipas e Cerundolo. Eliminati Cinà e Buse; VIDEO. Ruud e Tsitsipas show a Gstaad: giocano dai balconi!; Ruud e Tsitsipas, che scambio dai balconi a Gstaad.

atp gstaad 2026 tsitsipasATP Gstaad: Tsitsipas vince dopo l’interruzione. Due vittorie di fila per la prima volta da aprileTennis - ATP | Il greco riprende dal 5-5 nel terzo set e chiude al tiebreak l'incontro. Il norvegese e l'argentino ribaltano il risultato negativo e passano il turno ... ubitennis.com

atp gstaad 2026 tsitsipasATP Gstaad 2026, Vacherot torna con una vittoria. Bene Rinderknech e Collignon, a rischio TsitsipasDopo una lunga giornata caratterizzata da alcune interruzioni causa pioggia, sono terminati tre degli ultimi quattro ottavi di finale dell'ATP 250 di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web