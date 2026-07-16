ATP Gstaad 2026 Tsitsipas vince la prosecuzione contro Kym Bublik e Shevchenko sospesi e rinviati a domani
A causa della pioggia, gli ottavi di finale dell’ATP Gstaad 2026 sono stati rinviati a domani. La partita tra Tsitsipas e Kym, iniziata ieri, è stata completata con la vittoria del primo. Bublik e Shevchenko sono stati sospesi e riprenderanno il loro match nel prossimo turno. La giornata di oggi non ha visto altri incontri completati, e anche i quarti di finale sono stati posticipati, con nessun italiano ancora in gara.
La pioggia ci mette lo zampino e non consente la conclusione degli ottavi di finale, che termineranno dunque domani sulla terra battuta elvetica outdoor di Gstaad, quando si terranno anche i quarti di finale del torneo di categoria ATP 250 ormai privo di italiani nel tabellone principale. Nella parte bassa del tabellone il numero 6 del seeding, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, piega il serbo Miomir Kecmanovic, battuto con lo score di 3-6 6-3 7-5, e domani dovrà vedersela con l a testa di serie numero 2, il norvegese Casper Ruud, che rimonta il lusitano Jaime Faria, battuto per 6-7 (1) 6-4 6-2. Nella parte alta del main draw, invece, l’ellenico Stefanos Tsitsipas vince la prosecuzione del match interrotto ieri contro la wild card elvetica Jerime Kym, eliminato con lo score finale di 6-4 6-7 (2) 7-6 (5). 🔗 Leggi su Oasport.it
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