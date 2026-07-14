ATP Gstaad 2026 avanti Tsitsipas e Cerundolo Eliminati Cinà e Buse

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si allinea agli ottavi di finale il tabellone di singolare maschile dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera: non ci sono buone notizie per l’Italia, in quanto il transalpino Quentin Halys elimina al tiebreak del terzo set l’azzurro Federico Cinà, sconfitto con lo score di 6-3 3-6 7-6 (6). Il tedesco Yannick Hanfmann elimina lo spagnolo Pedro Martinez per 7-6 (6) 6-1, mentre il numero 6 del seeding, l ‘argentino Juan Manuel Cerundolo, rimonta il ceco Zdenek Kolar per 4-6 6-3 6-4, infine il derby elvetico viene vinto da Jerome Kym, che estromette il connazionale Dylan Dietrich per 7-6 (3) 2-6 7-6 (5). L’ ellenico Stefanos Tsitsipas supera la testa... 🔗 Leggi su Oasport.it

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