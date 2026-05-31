Torino diventa capitale WWE | il primo grande evento all’Inalpi Arena
A Torino si è svolto il primo grande evento WWE presso l’Inalpi Arena. Tra i momenti più attesi, Roman Reigns ha affrontato un avversario in un match chiamato Tribal Combat. Sono stati presentati anche diversi incontri per la divisione femminile, con protagoniste diverse wrestler di rilievo. L’evento ha coinvolto un vasto pubblico e ha visto la partecipazione di numerosi atleti del circuito WWE.
? Punti chiave Chi affronterà Roman Reigns nel leggendario Tribal Combat?. Quali sono i match principali previsti per la divisione femminile?. Come gestire l'afflusso di pubblico all'Inalpi Arena per evitare ritardi?. Quali altre città italiane toccherà il tour della WWE dopo Torino?.? In Breve Match tra Roman Reigns e Jacob Fatu per il World Heavyweight Championship.. Cody Rhodes e Gunther si sfidano per l'Undisputed WWE Championship.. Rhea Ripley e Becky Lynch difenderanno i titoli femminili contro Cargill e Ruca.. Tour include Raw a Torino il 1 giugno, SmackDown a Bologna il 5 giugno.. La WWE porta la sua storia nell’Inalpi Arena di Torino: un Premium Live Event senza precedenti per il mercato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Triple H announces WWE Clash in Italy May 31st 2026
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