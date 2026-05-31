Torino diventa capitale WWE | il primo grande evento all’Inalpi Arena

Notizia in breve

A Torino si è svolto il primo grande evento WWE presso l’Inalpi Arena. Tra i momenti più attesi, Roman Reigns ha affrontato un avversario in un match chiamato Tribal Combat. Sono stati presentati anche diversi incontri per la divisione femminile, con protagoniste diverse wrestler di rilievo. L’evento ha coinvolto un vasto pubblico e ha visto la partecipazione di numerosi atleti del circuito WWE.