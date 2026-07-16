Atp Finals 2027 | Torino ospiterà nuovamente il prestigioso torneo di tennis

Notizia in breve

Le Nitto ATP Finals 2027 si terranno ancora all’Inalpi Arena di Torino, confermando la città come sede del torneo di tennis. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo piemontese, che aveva già ospitato l’evento nelle edizioni precedenti. La data di svolgimento e il programma ufficiale saranno comunicati successivamente.