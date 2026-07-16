Atp Finals 2027 | Torino ospiterà nuovamente il prestigioso torneo di tennis

Da napolipiu.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Nitto ATP Finals 2027 si terranno ancora all’Inalpi Arena di Torino, confermando la città come sede del torneo di tennis. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo piemontese, che aveva già ospitato l’evento nelle edizioni precedenti. La data di svolgimento e il programma ufficiale saranno comunicati successivamente.

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Torino Confermata per le Nitto ATP Finals 2027. Un Ritorno Atteso. TORINO (ITALPRESS) – Le Nitto ATP Finals 2027 si svolgeranno nuovamente all’Inalpi Arena di Torino, come confermato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Questo prestigioso torneo riunisce ogni anno gli otto migliori giocatori e le ottave migliori coppie di doppio del mondo, consolidando la reputazione della città come una delle capitali internazionali del tennis. Dall’inizio della sua avventura nel 2021, Torino ha dimostrato un legame forte con l’evento, portando ogni edizione a essere un grande successo. Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha espresso la sua soddisfazione riguardo alla scelta della città: “Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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