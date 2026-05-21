Il PalaCalafiore ospiterà le Next Gen Atp Finals 2026 di tennis
Il PalaCalafiore sarà il teatro delle Next Gen ATP Finals 2026 di tennis, con l’evento previsto all’inizio di dicembre. L’indiscrezione diffusa circa un mese fa dalla Gazzetta dello Sport è stata confermata ufficialmente dopo una serie di incontri tra rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. Le riunioni si sono svolte in diversi luoghi della zona e hanno portato alla decisione di assegnare alla struttura l’organizzazione della manifestazione. La notizia è stata condivisa con l’entourage che cura l’evento.
Il “PalaCalafiore” ospiterà, ad inizio dicembre, le Next Gen Atp Finals 2026 di tennis. Dopo l’indiscrezione anticipata, circa un mese fa, dalla Gazzetta dello Sport, sono arrivate le attese conferme dopo varie riunioni tenutesi in città ed in provincia, alla presenza delle istituzioni locali e. 🔗 Leggi su Today.it
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