Il PalaCalafiore ospiterà le Next Gen Atp Finals 2026 di tennis

Il PalaCalafiore sarà il teatro delle Next Gen ATP Finals 2026 di tennis, con l’evento previsto all’inizio di dicembre. L’indiscrezione diffusa circa un mese fa dalla Gazzetta dello Sport è stata confermata ufficialmente dopo una serie di incontri tra rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. Le riunioni si sono svolte in diversi luoghi della zona e hanno portato alla decisione di assegnare alla struttura l’organizzazione della manifestazione. La notizia è stata condivisa con l’entourage che cura l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui