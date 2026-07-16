Nella partita di ATP Bastad, il tennista italiano ha affrontato il numero uno del torneo, perdendo in tre set dopo oltre due ore e mezza di gioco. Ha vinto il russo con i punteggi di 7-6, 6-7, 6-3. La partita si è conclusa con un solo break nel terzo set, che ha deciso l’esito del match. L’italiano ha sfiorato l’impresa, ma non è riuscito a portare a casa il risultato.

Il tennista pugliese sfiora l’impresa contro la testa di serie numero 1: finisce 7-6, 6-7, 6-3 per il russo. Decisivo l’unico break del match nel terzo set. Andrea Pellegrino saluta l’ATP 250 di Bastad a testa alta. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno da Andrey Rublev, numero 1 del seeding, con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Una partita giocata per lunghi tratti alla pari dall’azzurro, capace di restare aggrappato al match contro un avversario di altissimo livello e di annullare tre match point nel tie-break del secondo set. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Bastad, Pellegrino lotta ma cede a Rublev dopo oltre due ore e mezza

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