Al torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, i quarti di finale sono stati completati. Tra i giocatori eliminati, c’è l’unico italiano ancora in gara, che non è riuscito a superare il turno. Sono avanzati invece due tennisti, uno dei quali ha battuto un avversario in modo diretto. La competizione proseguirà domani con altri incontri, con alcuni giocatori italiani ancora in corsa.

Si allinea ai quarti di finale il tabellone di singolare maschile del torneo di categoria ATP 250 di Bastad, in Svezia: sulla terra battuta outdoor esce di scena l’unico azzurro impegnato quest’oggi, Andrea Pellegrino, che non riesce a raggiungere Stefano Travaglia e Luciano Darderi, i quali torneranno in campo domani. Il numero 1 del seeding, il russo Andrey Rublev, infatti, piega l’azzurro Andrea Pellegrino, sconfitto con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (7) 6-3, e domani se la vedrà con la testa di serie numero 8, l’argentino Sebastian Baez, che regola il neerlandese Jesper De Jong, battuto per 6-4 6-2. Il numero 3 del tabellone, il cileno... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Bastad 2026, avanzano ai quarti anche Baez e Tirante. Rublev elimina Pellegrino

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