ATP Bastad 2026 bene all’esordio Borges e Baez Ok Pellegrino e Travaglia fuori Gaston

Notizia in breve

All’ATP 250 di Bastad, in Svezia, si sono conclusi i match del primo turno con vittorie italiane. Andrea Pellegrino ha battuto il norvegese Kjaer 6-3, 6-2, mentre Stefano Travaglia ha sconfitto il ceco Krumich 6-4, 6-2. Perde Gaston, eliminato dal torneo. In campo anche Borges e Baez, che hanno ottenuto la qualificazione. Pellegrino e Travaglia avanzano al secondo turno, mentre gli altri italiani proseguono la loro corsa nel torneo.