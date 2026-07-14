ATP Bastad 2026 bene all’esordio Borges e Baez Ok Pellegrino e Travaglia fuori Gaston
All’ATP 250 di Bastad, in Svezia, si sono conclusi i match del primo turno con vittorie italiane. Andrea Pellegrino ha battuto il norvegese Kjaer 6-3, 6-2, mentre Stefano Travaglia ha sconfitto il ceco Krumich 6-4, 6-2. Perde Gaston, eliminato dal torneo. In campo anche Borges e Baez, che hanno ottenuto la qualificazione. Pellegrino e Travaglia avanzano al secondo turno, mentre gli altri italiani proseguono la loro corsa nel torneo.
Si completa il primo turno dell’ ATP 250 di Bastad, in Svezia, con ottime notizie in casa Italia per i successi dei due azzurri scesi in campo quest’oggi: Andrea Pellegrino supera il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con lo score di 6-3 6-2, mentre Stefano Travaglia regola il ceco Martin Krumich con il punteggio di 6-4 6-2. Il numero 7 del seeding, l’argentino Thiago Agustin Tirante elimina l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4, mentre il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo regola lo spagnolo Miguel Damas con un duplice 6-3, infine l’argentino Lautaro Midon vince il derby con il connazionale Facundo Diaz Acosta, sconfitto per 3-6 6-4 6-2. La... 🔗 Leggi su Oasport.it
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