La squadra femminile dell’Atletica Santamonica Misano ha conquistato il terzo posto alle Finali Nazionali dei Campionati di società Master, ottenendo un bronzo di rilievo. Durante la manifestazione, la squadra ha vinto due titoli italiani e stabilito due primati regionali. Tra i risultati individuali, spicca il titolo italiano nei 1500 metri vinto da un’atleta. La formazione maschile si è classificata al decimo posto.

Terzo posto nazionale e bronzo di gran valore alle Finali Nazionali CDS Master, per la squadra femminile dell’ Atletica Santamonica Misano. Due titoli italiani, due primati regionali, il bronzo della squadra femminile e il decimo posto della formazione maschile. È questo il bilancio misanese della trasferta romana. Protagonista del fine settimana è stata Monia Federici, che nei 1500 metri SF55 ha conquistato il titolo italiano con il tempo di 5’03’’43, prestazione che rappresenta anche il nuovo primato regionale di categoria. Per l’atleta della Santamonica è arrivata anche la vittoria nei 3000 metri SF55, chiusi in 10’54’’90. Da sottolineare anche la prestazione di Maria Luisa Giudici, che nel salto triplo SF55 ha ottenuto il nuovo primato regionale con la misura di 9,10 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica. Per Misano terzo posto nazionale alle Finali Master. Titolo italiano nei 1500 metri per Monia Federici

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