La portacolori dell’Atletica Reggio è la miglior cadetta del 2026 Cornali campione regionale sui 1500 Mastropietro salta due metri Allegra Iori sul tetto d’Italia nei 1000 metri
La portacolori dell’Atletica Reggio è riconosciuta come la miglior cadetta del 2026. Un’atleta ha vinto il titolo regionale sui 1500 metri, mentre un’altra ha superato i due metri nel salto in alto. Inoltre, un’atleta si è piazzata al primo posto in Italia nei 1000 metri. La stagione dell’atletica reggiana si è aperta con numerosi record provinciali e un record regionale battuto.
L’atletica leggera reggiana ha iniziato la stagione alla grande; sono caduti diversi record provinciali e pure un regionale. Oggi sale al primo posto della lista delle cadette dell’ Emilia Romagna una giovanissima mezzofondista dell’Atletica Reggio che, dopo aver vinto i Giochi della Gioventù a Roma, nel Trofeo Pratizzoli di Parma ha corso i 1.000 metri in 2’53’’06. Si tratta di Allegra Iori, allenata da Vehid Gutic, che con questo tempo ora vanta la miglior prestazione italiana del 2026. La Iori, 14 anni, al primo tra le cadette, ha iniziato controllando la gara, prima di uno sprint formidabile che l’ha portata a migliorarsi di oltre 7 secondi, ritoccando il primato regionale di un’altra atleta reggiana, Giulia Leonardi, con 2’54’’66 stabilito nel 2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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