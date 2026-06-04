La portacolori dell’Atletica Reggio è la miglior cadetta del 2026 Cornali campione regionale sui 1500 Mastropietro salta due metri Allegra Iori sul tetto d’Italia nei 1000 metri

Notizia in breve

La portacolori dell’Atletica Reggio è riconosciuta come la miglior cadetta del 2026. Un’atleta ha vinto il titolo regionale sui 1500 metri, mentre un’altra ha superato i due metri nel salto in alto. Inoltre, un’atleta si è piazzata al primo posto in Italia nei 1000 metri. La stagione dell’atletica reggiana si è aperta con numerosi record provinciali e un record regionale battuto.