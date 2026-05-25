Dallo stadio al circuito | Misano celebra l’atletica con i Campionati Italiani Master

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio si sono conclusi i Campionati Italiani Master di Atletica 2026, che si sono svolti tra lo stadio e il circuito di Misano. La manifestazione ha coinvolto atleti master nelle discipline di staffette, prove multiple e 5 km su strada. Le gare hanno visto la partecipazione di numerosi sportivi di diverse età, con competizioni che sono durate tutto il fine settimana.

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Si sono conclusi domenica, 24 maggio, i Campionati Italiani Master di Atletica 2026 dedicati a staffette, prove multiple e 5 km su strada. Due giornate intense di sport hanno animato lo stadio Santamonica, il Misano World Circuit Marco Simoncelli e l’intera città di Misano Adriatico, ancora una. 🔗 Leggi su Today.it

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