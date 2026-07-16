Atletica l’Italia mette nel mirino gli Europei Test a Madrid per Dallavalle Simonelli e altri big azzurri
Stasera a Madrid si svolge la tappa Silver del Continental Tour di atletica, con la partecipazione di diversi atleti italiani di livello. Tra loro ci sono Dallavalle, Simonelli e altri big azzurri, che affrontano questa gara come preparazione in vista degli Europei. L’evento si tiene nello stadio Vallehermoso, un anno dopo il successo della squadra italiana negli Europei a squadre.
Un anno dopo il magico trionfo dell’Italia negli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di atletica, stasera diversi big azzurri torneranno allo stadio Vallehermoso di Madrid per prendere parte alla tappa Silver del Continental Tour in programma nella capitale spagnola. Il meeting iberico rappresenta un banco di prova importante verso gli Assoluti di Firenze (25-26 luglio) e soprattutto i Campionati Europei di Birmingham (10-16 agosto). Atteso in pedana nella gara di salto triplo il vice-campione mondiale in carica Andrea Dallavalle, alla seconda uscita stagionale outdoor dopo il quarto posto in Diamond League a Doha con 17.19, che dovrà vedersela con un paio di avversari temibili come l’algerino Yasser Triki ed il giamaicano Jaydon Hibbert. 🔗 Leggi su Oasport.it
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