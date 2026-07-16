Nella prima giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti, 26 atleti italiani hanno gareggiato nello stadio Guidobaldi. La finale dei 2000 siepi è stata raggiunta da un atleta italiano, mentre un altro è stato ripescato per la semifinale sugli 800 metri. La gara è stata trasmessa in diretta su Eurovision Sport al mattino e su RaiSport nel pomeriggio.

Prima giornata allo stadio Guidobaldi con 26 azzurri in gara. Lazouzi centra la finale nei 2000 siepi, Angelini ripescato per la semifinale degli 800. Diretta su Eurovision Sport al mattino e RaiSport nel pomeriggio. Al via gli Europei Under 18 di atletica leggera allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Nella prima giornata, giovedì 16 luglio, sono 26 gli azzurri impegnati tra batterie, qualificazioni e prove multiple. Il programma del day 1 si può seguire in diretta streaming su Eurovision Sport per la sessione mattutina e su RaiSport nel pomeriggio. Arriva la qualificazione alla semifinale degli 800 metri maschili per Flavio Federico Angelini. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Europei U18 Rieti 2026: day 1 live, Angelini in semifinale negli 800

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