Atletica Doualla avanza in scioltezza agli Europei U18 Lazouzi sogna in grande nei 2000 siepi
Durante la prima mattinata dei Campionati Europei Under 18 di atletica, si sono registrati buoni risultati per l’Italia, che si svolgono allo stadio Guidobaldi di Rieti. In particolare, Doualla ha passato agevolmente le qualificazioni, mentre Lazouzi ha ottenuto un buon piazzamento nei 2000 siepi. Nessuna altra informazione sui riscontri complessivi o sui risultati finali.
Buoni riscontri per l’Italia padrona di casa nella sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in corso di svolgimento allo stadio Guidobaldi di Rieti. C’era grande attesa per il debutto della stella Kelly Doualla, che ha superato in scioltezza le batterie dei 100 metri, ma sono state tante le qualificazioni centrate dagli allievi azzurri in questa primo scorcio della rassegna continentale giovanile. Partiamo proprio dalla velocità femminile, con la campionessa europea U20 in carica Doualla che si è gestita senza spingere fino in fondo chiudendo in seconda posizione la sua batteria con un discreto 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Lazouzi in finale nei 2000 siepi! Attesa per DouallaDurante gli Europei U18 di atletica, la britannica Roberson si è qualificata per la finale del lancio del martello con un risultato di 64,51 metri.
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Lazouzi in finale nei 2000 siepi, Campani avanti nell’alto! Attesa per DouallaNella terza batteria dei 100 metri agli Europei Under 18, la rumena Carolina-Andreea Punga ha vinto in 11,51 secondi, stabilendo il nuovo record...
Kelly Doualla passeggia nelle batterie degli Europei U18. Semifinale comoda, una portoghese spunta all’esternoKelly Doualla ha esordito agli Europei U18 di atletica, incominciati stamattina allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il volto copertina dell'Italia in questa ... oasport.it
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Lazouzi in finale nei 2000 siepi, Campani avanti nell’alto! Attesa per DouallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35: Campani dopo il primo errore, supera 2.01 al secondo tentativo. Al momento sette atleti hanno superato la ... oasport.it