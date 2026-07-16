atletica doualla avanza in scioltezza agli europei u18 lazouzi sogna in grande nei 2000 siepi

Notizia in breve

Durante la prima mattinata dei Campionati Europei Under 18 di atletica, si sono registrati buoni risultati per l’Italia, che si svolgono allo stadio Guidobaldi di Rieti. In particolare, Doualla ha passato agevolmente le qualificazioni, mentre Lazouzi ha ottenuto un buon piazzamento nei 2000 siepi. Nessuna altra informazione sui riscontri complessivi o sui risultati finali.